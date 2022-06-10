Чоловік публічно заявив про свої погляди на місцевому ринку в місті Нетішин

36-річного підприємця з Нетішина судитимуть за заперечення російської агресії в Україні. Відомо, що чоловік на місцевому ринку публічно заявляв, що в Україні триває не війна, а «спецоперація з денацифікації» – термін, який активно використовує російська пропаганда. Незабаром справу розглядатимуть у суді.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. За даними слідства, 36-річний чоловік виправдовував збройну агресію російських військових в Україні.

«Перебуваючи на території місцевого ринку, 36-річний підприємець публічно виправдовував військову агресію РФ та пропагував дії країни-агресора. Також він заперечував війну проти України, називаючи це «спецоперацією» по «денацифікації» держави», – йдеться у повідомленні.

Хто саме повідомив правоохоронців про такі дії чоловіка, наразі не уточнюють. Однак відомо, що щодо цього інциденту розпочали розслідування за ч.1 ст. 111-2 ККУ (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України).

За це йому загрожує заборона обіймати окремі посади на термін до 15 років. Справу незабаром розглядатимуть у суді.