Російські спецслужби намагалися завербувати мешканку Івано-Франківська, яка працює в одному із органів місцевої виконавчої влади. Контакт із жінкою встановили через родича з Росії, який працював у військовій розвідці. Спілкувались із жінкою через Telegram. Про дії росіян франківська посадовиця повідомила СБУ

Як у п’ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба СБУ Прикарпаття, російські спецслужби намагалися встановити контакт з посадовицею в Івано-Франківську. Телефон жінки отримали через її родича з Росії, який є колишнім високопосадовцем військової розвідки РФ.

«Для встановлення зв’язку з жінкою, яка працює в одному із органів місцевої виконавчої влади, використовували месенджер Telegram. Контакт отримали через російського родича. Він є відставним високопосадовцем військової розвідки та керував російськими підрозділами в обох війнах проти чеченського народу. Про дії російських спецслужб посадовиця повідомила СБУ», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними СБУ, російські спецслужби зараз активно намагаються вербувати нових агентів для проведення розвідувально-підривної діяльності. СБУ зафіксувала непоодинокі факти спроб росіян залучити до протиправної діяльності представників регіональних органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних установ.

«Російські силовики через Telegram надсилають нашим громадянам повідомлення начебто дружнього тону. Шлють «привіти» від родичів з території Росії. Потім переходять на тиск, завуальовані погрози та шантаж», – зазначають в СБУ. Як уточнюють у Службі безпеки, росіяни намагаються вивідати від місцевих мешканців інформацію військового характеру, пропонують винагороду та обіцяють забезпечити конфіденційність.

СБУ закликає не піддаватися на провокації та повідомляти про подібні випадки намагання встановити контакти та нагадує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності відповідно до ч. 2 ст. 111 ККУ карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі з конфіскацією майна.