США готують законопроект про блокування золотих резервів РФ на 132 млрд дол
Цей законопроект може бути ухвалений вже цього тижня
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Посадовці США готують законопроект, що заблокує золоті резерви Росії приблизно на 132 млрд доларів. Про це повідомляє Axios.
Зокрема, міністерка фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроект.
Він передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії.
Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.
За словами одного із сенаторів, цей законопроект може бути ухвалений вже цього тижня. Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроект.
Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.
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