Посадовці США готують законопроект, що заблокує золоті резерви Росії приблизно на 132 млрд доларів. Про це повідомляє Axios.

Зокрема, міністерка фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроект.

Він передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії.

Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроект може бути ухвалений вже цього тижня. Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроект.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.