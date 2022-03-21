Уряд Великої Британії готується тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом в країні. Про це повідомляє Bloomberg.

«Уряд Сполученого Королівства готується втрутитися та тимчасово керувати британським відділом роздрібних поставок Газпрому, оскільки він зазнає все більшого тиску через те, що компанії повертаються спиною до російського бізнесу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. має понад 30 тис. бізнес-клієнтів. На сайті компанії можна знайти інформацію, що вона постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров'я.

Раніше Bloomberg повідомляв, що британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., щоб гарантувати, що гроші британських платників податків не фінансують військову машину Путіна.