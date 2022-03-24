У четвер, 24 березня, Великобританія посилила санкції проти Росії. Британський уряд наклав санкції ще на 59 росіян та компаній. Як повідомляє SkyNews, це необхідно для «припинення живлення військової машини Путіна».

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс оголосила список нових санкцій, у ньому є група російських найманців Вагнера та «Альфа-банк» – найбільший приватний банк Росії.

Під санкції також потрапили: Поліна Ковальова, падчерка Сергія Лаврова (міністра закордонних справ Росії), Євген Швідлер – нафтовий магнат та мільярдер, а ще генеральний директор російського «Сбербанка» – Герман Греф та Олег Тіньков, яки є засновником і головою ради директорів «Тинькофф банку».

«Ці олігархи, підприємства та наймані головорізи є причетними до вбивства невинних цивільних, і це правильно, що вони платять за це», – сказала британська міністерка Елізабет Трасс.

Під санкції потрапила і Галина Данильченко, яку Росія оголосила мером Мелітополя, після того як там викрали діючого мера Івана Федорова.

До слова, впродовж місяця від моменту вторгнення Росії в Україну, Великобританія ввела санкції проти понад 1000 росіян і компаній.

МЗС Великої Британії повідомило, що глобальні активи російських банків на суму 500 млрд фунтів стерлінгів потрапили під санкції з моменту початку вторгнення 24 лютого, повідомив SkyNews.