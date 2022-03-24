Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило 48 компаній, які є частиною російської оборонно-промислової бази та виробляють зброю, яку використовують для нападу Росії на Україну. Також у список потрапили 328 депутатів російської Держдуми та керівник «Сбербанку» Герман Греф, який сьогодні також потрапив під санкції Великобританії.

«Сюди входять десятки російських оборонних компаній, 328 депутатів російської Держдуми та керівник найбільшої фінансової установи Росії. Ця дія узгоджується з подібними діями Європейського Союзу, Великої Британії та Канади, і відображає постійну єдність, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його війну», – повідомили на сайті Міністерства фінансів США у четвер, 24 березня..

Зокрема під санкції потрапила корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ) – великий державний російський оборонний конгломерат, який виробляє техніку для підтримки оборонно-промислової бази Росії, в тому числі бортове озброєння та системи озброєння для російського флоту. Серед продукції – різна підводна зброя, а також цифрові комп’ютери та радіолокаційні системи, які використовують на підводних флотах. КТРВ також виробляє гіперзвукову зброю і постачає протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети.

Окрім основної холдингової компанії KTРВ, OFAC визначило 28 організацій, які входять до її структури. Також під санкції потрапив генеральний директор КТРВ Борис Обносов.

Також у списку ВАТ «НВО Високоточні системи» (High Precision Systems) — державна холдингова компанія, що займається розробкою, виробництвом, модернізацією та ремонтом озброєння та військової техніки. Його продукція продається по всьому світу. Також у списку Уральське проектно-конструкторське бюро «Деталь», яке розробляє та виготовляє радіолокаційні системи для літаків, Акціонерне товариство «Конструкторське бюро машинобудування», яке створює ракетні комплекси та багато інших. Повний перелік доступний за посиланням на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначено, що ці санкції матимуть глибокий і тривалий вплив на оборонно-промислову базу Росії.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що США готують законопроект про блокування золотих резервів РФ на 132 млрд дол.

Нагадаємо, сьогодні Великобританія посилила санкції проти Росії. Британський уряд наклав санкції ще на 59 росіян та компаній.