Серед загиблих – 15-річна дівчина, на деяких тілах є ознаки катувань.

У Бородянці на Київщині виявили дві братські могили з тілами дев’яти мирних мешканців. Поховання виявили 20 квітня на території селища Бородянка. Серед загиблих – 15-річна дівчина. На деяких тілах є ознаки катувань. Про це повідомили у Київській поліції.

В одній могилі виявили тіла двох товаришів 35-ти років, а поряд 15-річна дівчина. У другій братській могилі правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіків та 2 жінок. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці. Імена ще двох загиблих наразі встановити не вдалося.

Фото поліції

«Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тіла загиблих доставили до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, що вчора рятувальники завершили розбирати завали після відступу російських військ у Бородянці. Під завалами виявили понад чотири десятки загиблих.

Після відступу російських військ з Київщини на звільненій території знайшли понад 900 вбитих мирних жителів. За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, найбільше жертв масового вбивства цивільного населення російськими військовими в Київській області було зафіксовано саме у Бородянці. Голова Бородянки Георгій Єрко розповів про масове винищення росіянами жителів селища.