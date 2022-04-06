Росіяни скидали на житлові багатоповерхівки авіабомби

У Бородянці Київської області російські окупанти відкривали вогонь по всіх, хто намагався розібрати завали зруйнованих багатоповерхівок та врятувати тих, хто був там заблокований, розповів виконувач обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко.

За його словами, росіяни почали обстрілювати мирних мешканців та житлові будинки у Бородянці з перших днів окупації.

«Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не зважаючи на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Наша територіальна оборона мала лише автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів», – наголосив Єрко в коментарі «Обозревателю».

За його словами, коли проходила колона, ворог відкрив вогонь по мешканцях і було вбито перших вісьмох людей. Пізніше окупанти стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння. Крім того, на дев'ятиповерхові будинки російські окупанти скинули авіабомби.

«Люди, які перебували у підвалах, опинилися похованими живцем. Ми відразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР – і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них, і письмово – розкопувати вони не дозволили», – сказав Єрко.

Він розповів, що під час окупації Бородянки вороги не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації.

«Так званий “зелений коридор”, коли ми вперше його досягли, існував не з 09:00 до 15:00, а одну годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з дому-інтернату», – розповів селищний голова.

Він додав, що подальші спроби евакуювати мирних жителів провалилися, довкола Бородянки точилися бої.

«Гучномовців не давали, ходити вулицею не давали. Зв'язку в Бородянці не було близько 10 днів. Як сповістити людей, що їдуть їх звільняти, ми не знали. Тому на свій страх і ризик посилали сміливців, які просто бігли вулицею і кричали, що йде евакуація. А коли почалася евакуація на Гомель до Білорусі – люди вже не знали, чи забирають їх на Гомель, чи їх везтимуть на нашу неньку-Україну», – повідомив Єрко.

Він поінформував, що зараз в Бородянці працює штаб, розшукують тіла загиблих, ведуться роботи з розмінування, відновлення ліній електропостачання.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що за час окупації російськими загарбниками Київщини найбільше людей загинули саме в Бородянці.