За 35 днів російської окупації в Гостомелі понад 400 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив очільник новоствореної Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

«Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото- і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти», – розповів Думенко в інтерв’ю «Громадському радіо», опублікованому вночі у середу, 6 квітня.

Він нагадав, що у Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря. Їхні тіла знайшли.

«Але окремо в нас є лікарка, яка 35 днів надавала медичну допомогу сама, в Гостомелі, будучи в окупації та під обстрілами. У неї 12 днів тому забрали чоловіка і сина. Ми досі їх розшукуємо. До того ж, шукаємо тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту, і також не можемо знайти», – додав представник влади.

На думку Тараса Думенка, який під час окупації мав досвід організації евакуаційних колон, росіяни «підчищали сліди своїх звірств».

«Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад – а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди», – вважає очільник селищної військової адміністрації.

За його оцінками, зараз у Гостомельській територіальній громаді живуть близько 5000 мешканців.