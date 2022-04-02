Дмитро Антонов був основним пілотом «Мрії» ще з 2002 року

Після звільнення Гостомеля капітан літака Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов відвідав місцевий аеродром і разом з журналістами ТСН показав залишки найбільшого літака у світі.

«Ось таке 1 квітня 2022 року. Гостомель. Тут побував "русский мир". Більше нічого пояснювати не треба. Це просто жах», – сказав Дмитро Антонов на фоні знищеного росіянами літака Ан-225 «Мрія».

Через постійні бої аеродром фактично повністю зруйновано. Росіяни повністю розграбували та знищили усі адміністративні приміщення аеродрому. «Мрію» через влучання ракети також було знищено ще на початку російського вторгнення.

На фюзеляжі літака видно численні дірки від влучань куль і снарядів. Частина літака згоріла внаслідок пожежі, крила та ніс після численних обстрілів лежать на землі.

Дмитро Антонов був основним пілотом «Мрії» ще з 2002 року і провів у повітрі півтора тисячі годин. Останніми роками літаком доправляли гуманітарні вантажі для боротьби з коронавірусом – маски, халати, тести. Свій перший політ «Мрія» виконала у грудні 1988 року.

Дмитро Антонов оглянув літак і оцінив, які деталі з нього можна використати для будівництва нової «Мрії». Це, можливо, вцілілі двигуни, елементи крила, стійки шасі. Оцінку придатності цих вузлів надаватиме експертна комісія. Відновити зруйнований літак уже неможливо.

«От просто смуток такий, що передати неможливо, рівно два місяці тому, я в крайнє відрядження відправився і навіть не міг собі уявити, що таке може статися. Машина була чудова, слухняна. Кращої машини просто не було. Я бачу єдине – від цього екземпляру можна буде взяти окремі частини для створення другого, відновити її не вдасться», – каже капітан «Мрії».

У березні Дмитро Антонов звинуватив генерального директора держпідприємства «Антонов» Сергія Бичкова у бездіяльності. За його словами, у керівництва була можливість врятувати літак, перегнавши його за кордон, однак вони нею не скористалися.

Підприємство зі звинуваченнями капітана літака не погодилось і назвало їх «оціночними судженнями». Проте вже через тиждень Укроборонпром усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора «Антонова», що входить до складу концерну.

«Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів. «Укроборонпром» усіляко сприяє Службі безпеки України у з’ясуванні обставин можливих порушень», – йдеться в повідомленні Укроборонпромі.

Бої за Гостомель і місцевий стратегічно важливий аеродром тривали з першого дня вторгнення РФ до України. Аеродром кілька разів переходив з рук у руки, але вкінці березня ЗСУ остаточно звільнили його від окупантів.