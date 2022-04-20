У Бородянці рятувальники розбирали завали та шукали загиблих із 6 квітня

Рятувальники завершили розбирати завали у селищі Бородянка на Київщині. В ДСНС України повідомили, що роботи тривали з 6 квітня. За цей час з-під завалів дістали тіла 41 людини. За інформацією в.о. голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка, внаслідок російських обстрілів у селищі повністю були знищені 8 багатоповерхівок, 32 будинки були пошкоджені.

«На сьогодні розібрали всі завали. Знищено повністю 8 будинків, 32 будинки пошкоджено частково. На території нашої громади знищено приватні будинки — близько 500 будинків знищено повністю, частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків», – розповів Георгій Єрко, повідомляє Суспільне.

Фото ДСНС та Суспільного

За його словами, з-під завалів дістали тіла 41 людини. Тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ях та городах. Частину загиблих встигли поховати на цвинтарі. За його словами, загальна кількість загиблих – близько сотні людей. Також він розповів, що окупанти не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

«Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений», — розповів він.

Нагадаємо, що 2 квітня ЗСУ звільнили Київську область від російських військ. 6 квітня голова Бородянки розповів про масове винищення росіянами жителів селища. Також, за словами Генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, саме Бородянка зазнала найбільших втрат цивільного населення. За приблизними підрахунками, загалом на звільненій території Київщини знайшли понад 900 вбитих мирних жителів.