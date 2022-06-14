Турист зірвався зі снігового карниза та пролетів близько 80 метрів донизу

30-річний мешканець Закарпатської області зірвався зі снігового карнизу неподалік гори Близниця на гірському масиві Свидовець. Падіння туриста помітили його друзі, які зателефонували рятувальникам. Турист пролетів униз близько 80 метрів. Гірські рятувальники надали йому допомогу та доставили до лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері понеділка, 13 червня. Виклик про падіння чоловіка зі снігового карниза поблизу гірськолижного курорту «Драгобрат» рятувальники отримали о 15:43.

«До надзвичайників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат поблизу гори Близниця травмувався та потребує допомоги місцевий житель. Про це у телефонному режимі повідомили друзі, які були поруч, коли чоловік зірвався зі снігового карниза й полетів донизу близько 80 метрів», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС ZAXID.NET уточнили, що потерпілий є мешканцем селища Ясіня, яке розташоване неподалік Драгобрату. Чоловік проходив популярний туристичний маршрут в районі гори Близниця, відволікся, одягнув навушники, відійшов надто близько до краю снігового карниза та зірвався вниз.

Гірські рятувальники дісталися до потерпілого вже за годину – близько 17:00. Травмованому туристу надали домедичну допомогу та доставили до лікарні у селищі Ясіня. За словами рятувальників, зважаючи на висоту падіння та небезпечність урвища, з якого відбулось падіння, чоловік отримав не надто серйозні ушкодження та міг рухатися. Надалі потерпілому надаватимуть допомогу медики.