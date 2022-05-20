Депутати Закарпатської облради закликали народних депутатів та Кабмін врегулювати питання джипінгу та дозволити катання на позашляховиках і квадроциклах у Карпатах лише на визначених ділянках біля туристичних об'єктів. Разом із тим закарпатські депутати пропонують, щоб право виїжджати на позашляховиках в дику природу було у лише у державних служб – прикордонників, поліції та екоінспекції.

Відповідне звернення закарпатські депутати прийняли під час сесії обласної ради у четвер, 19 травня. Питання врегулювання джипінгу раніше ініціювали депутати Федір Шандор («Слуга народу»), Денис Ман («Європейська солідарність») та Ірина Галай («Команда Андрія Балоги»).

У своєму зверненні депутати наголошують, що у країнах Європейського Союзу джипінг у дикій природі заборонений, для цього виду довкілля є спеціально відведені місця, де власники або орендарі розрівнюють зруйновану джипами чи квадроциклами землю.

«Депутати вважають, що в Україні необхідно розвивати практику таких територій, зокрема поряд із туристичними об’єктами. Використання таких територій повинно бути платним, а орендар чи власник такої території повинен відновлювати порушений ґрунтовий покрив. Натомість використання джипів та квадроциклів у природі повинне бути тільки у віданні спеціальних державних служб», – йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської облради.

Зокрема, йдеться про пропозицію надавати дозволи для пересування на позашляховиках і квадроциклах у дикій природі для Державної прикордонної служби, екологічної інспекції, Національної поліції України.

«Закарпатська обласна рада просить невідкладно розробити та винести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, який врегулює «джипінг» як вид дозвілля у спосіб, що не завдаватиме шкоди довкіллю», – уточнюють у прес-службі облради.

Зазначимо, проблема із джипінгом у Карпатах і, зокрема, на Закарпатті піднімається кожного сезону, проте, навіть після звернень до керівників заповідників та екоінспекції, джипери та любителі їзди на квадроциклах по заповідних територіях залишаються непокараними. Через відсутність чіткого врегулювання питання джипінгу в Карпати часто приїжджають джипери-іноземці, які вважають, що в Україні в горах можна все. Найбільш популярні місця для гірського джипінгу на Закарпатті – масиви Свидовець і Боржава. На деяких ділянках на цих хребтах є пошкодження, нанесені їздою на позашляховиках, мотоциклах і квадроциклах, які відновити вже неможливо. Крім того, через неврегульованість питання джипінгу, на території Закарпаття, Прикарпаття та Львівщини часто проводять міжнародні офроуд-змагання, заїжджаючи в ліси та на цінні для збереження природи території.