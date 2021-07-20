Трофі-рейд Карпатами відбувся 7-10 травня

Державні екологічні інспектори оштрафували організатора нелегальної трофі-експедиції «Карпатський кордон-2021», яку провели в «сезон тиші». Натомість жодного з близько сотні учасників експедиції до відповідальності не притягнули, бо не змогли знайти їхні імена.

Як інформував ZAXID.NET, протягом 7-10 травня, у «сезон тиші», в Карпатах провели масове оффроуд-ралі. При цьому маршрут джиперів пролягав територією природно-заповідного фонду, а це заборонено з законом України «Про природно-заповідний фонд». А в «період тиші» такий вид туризму є прямим порушенням законодавства. Організатори трофі-ескпедиції тоді заявляли, що отримали дозволи від Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської облдержадміністрацій на свій захід. Втім, з’ясувалось, що це неправда: жодних дозволів джипери не отримували.

28 травня Держекоінспекція у Львівській області повідомила, що намагається встановити власників автомобілів, які брали участь в трофі-експедиції у Карпатах, та притягнути їх до відповідальності. Втім, як повідомили ZAXID.NET у відповіді на інформаційний запит, штраф за нелегальне ралі отримало лише двоє людей.

Зокрема, Держекоінспеція у Львівській області повідомила редакції, що інспектори переглянули усі відео у YouTube з ралі та ідентифікували автомобілі учасників перегонів. Однак встановити власників джипів їм не вдалося. У сервісному центрі МВС та у поліції інспекторам відмовили надати інформацію про власників джипів. А у самої Держекоінспекції, як йдеться у відповіді на запит, немає грошей і технічних можливостей, щоб під'єднатися до системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Водночас інспекція наклала 1190 грн штрафу на організатора нелегальних перегонів «Карпатський кордон-21» Олександра Ревонюка, навіть незважаючи на те, що він заперечив свою дотичність до проведення заходу. Він виявився єдиним, на кого Держекоінспекція склала протокол про порушення екологічного законодавства.

Окрім того, Держекоінспекція оштрафувала одного працівника «Галсільлісу» за «відсутність заходів реагування до учасників трофі-експедиції «Карпатський кордон-2021».

Більше нікого з понад сотні учасників триденної джипінг-експедиції Карпатами до відповідальності не притягнули. Про це свідчать відповіді на запит еко-активістів та журналістів від Державної екологічної інспекції Закарпатської області та Держекоінспекції Карпатського округу.