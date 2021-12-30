Позашляховики заїхали на території природно-заповідного фонду у Карпатах

На п'ятьох водіїв позашляховиків з Польщі склали протоколи за порушення екологічного законодавства в українських Карпатах. Джипери в'їхали на територію національного парку «Королівські Бескиди» у Самбірському районі, де заборонена така їзда.

Як повідомили у Держекоінспекції Львівщини, 29 грудня на території Самбірського району інспектори разом з лісівниками та поліцією провели перевірку дотримання екологічного законодавства під час проведення трофі-рейдів в Карпатах. Перегони на позашляховикав влаштувало польське туристичне агенство PRZYGODY4x4.PL.

Під час перевірки інспекція виявила, що на територію природно-заповідного фонду у НПП «Королівські Бескиди» заїхали 5 позашляховиків, а це є порушенням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України». На місці події на громадян водіїв позашляховиків – громадян Польщі склали адміністративні протоколи за порушення екологічного законодавства. Водіям позашляховиків загрожують штрафи від 153 до 408 грн.

Окрім того, туристам з Польщі пояснили, що їздити позашляховиками на території природно-заповідного фонду заборонено.

Додамо, що польське туристичне агенство PRZYGODY4x4.PL регулярно організовує трофі-рейди українськими Карпатами. Коли декілька місяців тому агенція анонсувала масштабний заїзд в українські гори, Держекоінспекція звернулась до місцевих адміністрацій та керівників національних парків в Карпатах про недопущення порушення екологічного законодавства. Втім до самого туристичного агентства екоінспекція тоді не зверталась.