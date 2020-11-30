Старосамбірська районна рада ініціювала створення НПП «Королівські Бескиди» у 2018 році

У Старосамбірському районі на Львівщині створили національний природний парк «Королівські Бескиди». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, який оприлюднили на його офіційному сайті 30 листопада.

«До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача», — зазначено в документі.

Згідно з указом президента, Кабмін впродовж шести місяців має затвердити положення про національний природний парк «Королівські Бескиди», а також передбачити у бюджеті 2021 року кошти, необхідні для функціонування НПП.

Новий заповідний об'єкт сприятиме збереженню, відтворенню, ефективному та різнобічному використанню природних комплексів та об’єктів з особливою природоохоронною, оздоровчою, історико-культурною, науковою, освітньою та естетичною цінністю.

Також Володимир Зеленський іншим своїм указом надав статус загальнодержавного ботанічному заказнику «Долина ірисів» у Миколаївському районі та парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Адамівка» у Трускавці.