У Старосамбірському районі створять природний парк «Королівські Бескиди»

У Старосамбірському районі планують створити національний природний парк «Королівські Бескиди».

Парк створять на території Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс». Його площа становитиме майже 9 тис. га. Створення парку попередньо погоджено основним землекористувачем – ОКС ЛГП «Галсільліс».

«Новий заповідний об'єкт сприятиме збереженню, відтворенню, ефективному та різнобічному використанню природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність на Старосамбірщині», ‒ повідомляє Старосамбірська районна рада.

Районна рада має підготувати клопотання у Міністерство екології та природних ресурсів України про створення національного природного парку «Королівські Бескиди».

Додамо, що національний природний парк — це категорія природно-заповідного фонду, що охороняється від більшості видів людської діяльності та забруднення. На відміну від заповідників та природних резервів, де заборонена майже будь-яка діяльність людини, однією з цілей створення національних парків є відпочинок, тому вони дозволяють відвідування туристів та перебування на своїй території за певними умовами.

Нагадаємо, для залучення туристів у прикордонному селі на Старосамбірщині збудують ковбойське містечко з розважальною інфраструктурою.