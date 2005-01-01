На Львівщині планують створити ботанічний заказник «Долина ірисів»

Львівські ботаніки виявили найбільший в Україні осередок рідкісних червонокнижних сибірських півників

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:494490

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На Львівщині планують створити ботанічний заказник «Долина ірисів»
фото ЛНУ
Виявлений осередок поки найбільший з відомих в Україні

Львівські вчені виявили у долині річки Дністер на Львівщині великий осередок рідкісних квітів півників сибірських, які занесені до Червоної книги України. Відтак у Миколаївському районі хочуть створити ботанічний заказник загальнодержавного значення «Долина ірисів» для збереження цих рослин.

Відповідну пропозицію висунули професори Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський та Лідія Тасєнкевич і подали на розгляд департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

«Науковці кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема аспірант кафедри ботаніки Марія Сенів, та завідувач кафедри ботаніки, професор Лідія Тасєнкевич виявили унікальний, найбільший з відомих в Україні, осередок півників сибірських (Iris sibirica) на території Львівської області, в якому налічується та росте біля 3 тис. генеративних особин виду», ‒ повідомляє департамент екології та природних ресурсів.

Ці рослини занесені до Червоної книги України (2009). Тож для збереження цього виду запропонували створити ботанічний заказник на 18 га вологих і заболочених лук в долині р. Дністер поблизу села Надітичі Миколаївського району Львівської області.

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