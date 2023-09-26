У підвалі поліцейські виявили сім горщиків, у яких чоловік вирощував коноплі

У Рівному поліція викрила 55-річного чоловіка, який вирощував коноплі у підвалі. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, поліцейських про підозрілого сусіда повідомили мешканці багатоповерхівки на вулиці Київській.

Згодом правоохоронці з'ясували, що 55-річний чоловік у підвальному приміщенні облаштував міні-теплицю, в якій вирощував коноплі у горщиках.

«У рамках розпочатого кримінального провадження вчора, 25 вересня, в нього провели санкціонований обшук. Поліцейські виявили сім горщиків, у яких "агроном" вирощував коноплі. Крім того, вилучили висушений канабіс та пристрій для куріння наркотичних речовин», – йдеться у повідомленні.

Чоловік зізнався поліцейським, що вирощував коноплі лише для власного вживання. Про підозрюваного відомо, що він вже має судимість за наркозлочини.

Наразі ж поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 ККУ (посів конопель) та ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне виготовлення наркотиків без мети збуту). Йому загрожує як мінімум 17 тис. грн штрафу.