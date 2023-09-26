Жінка звинувачувала в крадіжці сусіда

На Тернопільщині жінка закопала свої заощадження в півлітрових банках на подвір'ї, а потім забула, де саме це зробила. Жителька області подумала, що її сховок знайшов сусід, і написала заяву на нього в поліцію. Чоловік причетність до крадіжки заперечив, тому поліцейські ще раз перекопали півподвір'я господині і знайшли гроші і коштовності.

Курйозний випадок трапився 25 вересня в Козівській громаді, повідомили в поліції Тернопільщини. Жителька Козови звернулася до правоохоронців і розповіла, що підозрює свого сусіда в крадіжці усіх її грошей та коштовностей. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів ZAXID.NET, що 53-річна жінка після повномасштабного вторгнення вирішила закопати свої заощадження в таємному місці на подвір'ї. Помістила всі гроші та золоті і срібні прикраси в дві півлітрові банки і прикопала землею. Потім поїхала за кордон, а коли повернулася, то почала шукати свої гроші. Банки жінка так і не знайшла.

«Потерпіла почала підозрювати сусіда в крадіжці банок з грошима. Поліцейським жінка розповіла, що він має металошукач, і скоріш за все знайшов сховок за допомогою нього і викрав гроші», – розповів Сергій Крета.

Поліцейські внесли факт крадіжки за заявою потерпілою в ЄРДР і почали опитувати сусіда. Проте чоловік все заперечував. Тоді правоохоронці ще раз поговорили з жінкою і з її допомогою перекопали півподвір'я. Врешті через кілька годин пошуків, козівські поліцейські знайшли дві банки з грошима та коштовностями. Цінні речі повернули власниці, а кримінальне провадження закрили.