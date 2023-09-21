На Рівненщині судили водія, який умисно наїхав на поліцейського і протягнув його на капоті протягом 2 км. За чоловіком організували погоню, врешті його зупинили на польовій дорозі. Суд визнав Максима С. винним у насильстві щодо правоохоронця і призначив йому два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Здолбунівського райсуду, інцидент стався в червні 2021 року біля магазину в селі Глинськ Рівненського району. Того дня правоохоронці приїхали в село, щоб вилучити Land Rover з деревиною невідомого походження. Однак Максим С., аби завадити поліцейським, швидко сів за кермо вказаного позашляховика та наїхав на оперуваженого сектору кримінальної поліції, від чого той впав на капот.

«Після наказу [поліцейського] зупинити автомобіль, продовжив рух на автомобілі по ґрунтовій дорозі впродовж приблизно 2 км, в напрямку до села Загора Рівненського району Рівненської області, усвідомлюючи, що [поліцейський] знаходиться на капоті, тримаючись руками за двірники. Незважаючи на це, [обвинувачений] в ході керування автомобілем здійснював маневри, спрямовані на те, щоб правоохоронець впав на землю», – йдеться у матеріалах справи.

Чоловік зупинився лише коли дорогу заблокували інші службові автомобілі – такі свідчення дав один з правоохоронців, який був учасником переслідування.

«Наздогнавши автомобіль, вони намагалися його зупинити, однак останній різко звернув у кукурудзяне насадження. Однак, не змігши рухатись по кукурудзяному полі, він знову виїхав на ґрунтову дорогу, де і був зупинений ними, а офіцер зліз з капоту автомобіля. В подальшому [обвинувачений] не відчиняв автомобіль та не виходив [...] В цій ситуації свідком було прийняте рішення застосувати до водія наручники, для чого ним було розбите бокове водійське скло», – описав обставини затримання правоохоронець.

Відомо, що після інциденту поліцейський пройшов огляд у лікарів, які діагностували у нього легкі тілесні ушкодження.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ігор Мичка визнав Максима С. винним у порушенні двох статей ККУ: ч.2 ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу) та ч.2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Однак від відбування покарання в тюрмі його звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.