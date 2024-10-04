На Львівщині інспекторку митниці затримали за вимагання 300 доларів хабаря за ввезення шести автомобілів в Україну. На час досудового розслідування працівницю Львівської митниці відсторонили від посади.

Як вказано в ухвалах, які оприлюднені у судовому реєстрі, державна інспекторка відділу митного оформлення № 4 митного поста «Смільниця» у вересні 2024 року вимагала та отримала 300 доларів хабаря за безперешкодне ввезення на територію України автомобілів. За даними правоохоронців, інспекторка Львівської митниці у червні 2024 року висловила громадянину вимогу платити по 50 доларів за кожне авто, яке він ввозитиме в Україну. Чоловік звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем.

На початку вересня 2024 року інспекторка отримала від водія 150 доларів хабаря за ввезення трьох автомобілів для продажу. Надалі, 24 вересня, вона отримала ще 150 доларів від цього чоловіка за ввезення ще трьох авто. Після цього працівницю Львівської митниці затримали і порушили щодо неї кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ (отримання хабаря).

Наприкінці вересня інспекторку митного поста «Смільниця» відсторонили від посади, також суд обрав їй запобіжний захід – нічний домашній арешт. Досудове розслідування у цій справі триває.