Жінка зберігала вдома іноземну валюту на мільйони гривень

У Житомирі в межах розслідування щодо схеми ухилення від мобілізації правоохоронці викрили лікарку, яка робила підробні висновки магнітно-резонансної томографії (МРТ) та отримувала за це гроші від ухилянтів. Під час обшуків у лікарки виявили готівку на 4,4 млн грн, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Житомирській області у понеділок, 7 жовтня.

За даними слідства, 56-річна співробітниця одного із діагностичних центрів робила підробні документи, які свідчили нібито про інвалідність її пацієнтів – чоловіків призовного віку. Втім, військовозобов’язані протягом кількох останніх років не проходили обстежень МРТ.

«Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності», – повідомили у пресслужбі поліції.

Загальна сума іноземної валюти складає приблизно 4,4 млн грн. Імовірно, жінці повідомлять про підозру у хабарництві – за даними поліції, попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Лікарці загрожує позбавлення волі до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці виявили у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині 6 млн доларів готівки. Під час обшуків у своєму помешканні жінка викинула дві сумки з 500 тис. доларів через вікно. Також посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Крім того, правоохоронці виявили у власності родини чиновниці 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼять елітних автівок, корпоративні права на 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м² в одному із парків Хмельницького, та нерухомість за кордоном.