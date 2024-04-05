Кмин здавна використовують і в кулінарії, і у медицині

Насіння кмину добре відоме у всьому світі, зокрема, і українцям. Його використовують і в кулінарії, і у медицині. У кулінарії його як приправу додають до овочів, рису, рагу, хліба і навіть напоїв. Та кмин має і лікувальні властивості, є джерелом поживних речовин, які позитивно впливають на організм людини. У ньому багато заліза, марганцю, магнію і кальцію, вітамінів А, Е, кілька вітамінів групи В, включаючи тіамін, рибофлавін і ніацин. Дослідження показують: кмин має протизапальні, антимікробні та антиоксидантні властивості.

Загалом виділяють 10 властивостей насіння кмину, повідомляє Pinkvilla, які мають оздоровчий ефект, заради яких його частіше варто додавати до різних страв, напоїв, випічки тощо.

Чому кмин варто включити у раціон?

1. Сприяє кращому травленню. Кмин стимулює секрецію травних ферментів, включаючи ліпазу, амілазу і протеазу, які необхідні для розщеплення жирів, вуглеводів і білків. Дослідження показало, що кмин значно підвищує активність цих ферментів. Здатність кмину стимулювати травні ферменти сприяє кращому травленню, потенційно зменшуючи такі симптоми, як здуття живота, розлад травлення та дискомфорт.

2. Сприяє схудненню. Дослідження показали, що кмин прискорює швидкість метаболізму, що призводить до більшої втрати калорій. Окрім того, він може посилити спалювання жиру, підвищуючи його окислення та утилізацію. Кмин пригнічує апетит і тягу до їжі, що також сприяє схудненню.

Дієтолог Джессі Федер рекомендує додавати кмин як приправу до різноманітних страв, а також вранці пити воду з кмином. Для цього насіння кмину треба замочити на ніч. Вранці процідити і споживати натщесерце.

3. Підвищує чутливість до інсуліну. Кумінальдегід, присутній у кмині, підвищує чутливість до інсуліну, що сприяє кращому засвоєнню глюкози клітинами, що призводить до зниження рівня цукру в крові. Кмин пригнічує певні ферменти, що беруть участь у перетравленні вуглеводів, і у такий спосбі запобігає швидкому підвищенню рівня цукру в крові після їжі.

Окрім того, кмин багатий харчовими волокнами, які позитивно впливають на контроль рівня цукру в крові. Клітковина допомагає знизити рівень цукру в крові, оскільки запобігає швидкому всмоктуванню глюкози в крові

4. Сприяє підвищенню рівня естрогену. Насіння кмину має естрогенну дію. Це може бути пов’язано з наявністю фітоестрогенів, таких як лютеолін і апігенін. Ці сполуки виявляють естрогеноподібну активність. Фітоестрогени також збільшують щільність кісток і кісткову масу, викликаючи антиостеопоротичний ефект.

5. Сприяє здоров’ю дихальних шляхів. Тимол, один з основних компонентів ефірної олії кмину, має антимікробну дію проти широкого спектру мікроорганізмів, включаючи бактерії та грибки. Ефірні олії мають також протимікробні та відхаркувальні властивості, які допомагають пом’якшити респіраторні симптоми та підтримати загальний стан дихальної системи.

6. Допомагає справитися зі стресом. Здатність кмину пом’якшувати наслідки стресу пояснюється його антиоксидантними властивостями. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які відповідають за утворення шкідливих хімічних речовин і призводять до стресу. Поглинаючи вільні радикали, антиоксиданти допомагають захистити клітини від окисного пошкодження та підтримують загальне здоров’я клітин.

Кмин містить різні антиоксидантні сполуки, такі як фенольні сполуки, вітамін С і каротиноїди. Ці антиоксиданти працюють разом, щоб протидіяти шкідливому впливу вільних радикалів, зменшуючи окислювальний стрес і потенційно пом’якшуючи вплив стресу на організм.

Додаючи кмин до страв як спецію або вживання води з кмином – це спосіб збільшити споживання антиоксидантів і потенційно підтримати здатність організму справлятися зі стресом.

7. Допомагає боротися із запаленням. Кмин містить протизапальні сполуки, такі як альдегіди та деякі фітохімічні речовини. Фітохімічні речовини та інші антиоксиданти пригнічують вироблення запальних молекул, таких як цитокіни та простагландини, і допомагають у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань.

8. Захищає шкіру від пошкодження і окисного стресу. Окислювальний стрес сприяє процесу старіння, а антиоксиданти, вітамін Е та фенольні сполуки, які є у кмині, допомагають нейтралізувати радикали. Це зменшує зморшки та інші проблеми старіння шкіри . Протизапальні властивості кмину також допомагають уникнути певних захворювань шкіри, таких як акне, екзема або дерматит. Найголовніше – вітаміни та мінерали кмину захищають шкіру від старіння, зберігають еластичність і покращують загальний стан здоров’я.

9. Допомагає знизити тиск. Дослідження показали, що екстракт насіння чорного кмину допомагає регулювати рівень артеріального тиску, знижуючи як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Біологічно активні сполуки чорного кмину, такі як тимол, тимохінон і дитимохінон, мають антигіпертензивні властивості, допомагають розслабити артерії. Крім того, антиоксиданти, включаючи фенольні сполуки та тимохінон, допомагають захистити серцево-судинну систему від окислювального стресу та шкідливого впливу вільних радикалів.

10. Допомагає боротися з паразитами. Є дослідження, які підтверджують, що насіння кмину має протипаразитарну дію проти різних паразитів. Такі сполуки, як тимол і терпени в олії насіння кмину, володіють антибактеріальними властивостями і, як доведено, пригнічують ріст кишкової палички і сальмонели.

Побічні дії кмину

Кмин загалом безпечний для більшості людей, але у декого може викликати побічні ефекти: алергічні реакції, шлунково-кишковий дискомфорт, печію під час вагітності, посилити симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Також варто пам’ятати просте правило: все добре, що в міру.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.