Зазілом багаті продукти тваринного і рослинного походження

Анемія крові (малокрів’я) є досить поширеним станом, з яким стикається чимало людей. У 2021 році майже 2 мільярда людей у світі жили з анемією, найбільше від якої страждали жінки та діти до п’яти років. Як повідомив Центр громадського здоров’я, від 13% до 16% українців у 2021 році мали анемію, тобто більше однієї десятої частини населення.

Під час дослідження встановили, що понад 66% всіх випадків становила залізодефіцитна анемія, причиною якої стала нестача мікроелементу заліза у харчуванні. Рідше зустрічаються анеміі при хронічних захворюваннях, пов‘язані з дефіцитом вітаміну В12 або фолієвої кислоти, гемолітичні та апластичні анемії тощо.

Залізо, як пояснила ZAXID.NET дієтологиня Ванда Леванюк, відіграє важливу роль у функціонуванні організму. Воно є компонентом гемоглобіну, білка червоних кров’яних тілець, які переносять кисень по всьому тілу. Залізо також необхідне для фізичного росту, неврологічного розвитку, функціонування клітин і синтезу деяких гормонів.

Дорослі і діти, в організмі яких бракує заліза, скаржаться на втому та брак енергії, задишку та біль у грудях, прискорене серцебиття, слабкість, ламкі нігті, головний біль або запаморочення, синці під очима, випадіння волосся тощо.

Дієтологиня каже, що причини виникнення анеміі можуть бути різні: проблеми зі шлунково-кишковим трактом, при яких є порушення засвоєння, хронічні кровотечі зі втратою заліза (виразки, поліпи товстого кишківника, рак). З віком клітини слизової шлунка можуть руйнуватися і через це залізо погано засвоюється. Деякі медикаменти можуть перешкоджати метаболізму заліза тощо.

З яких продуктів харчування організм найкраще засвоює залізо

Залізодефіцитна анемія є найбільш поширеною, а однією з основних причин цього стану є неправильне харчування. Організм може отримувати залізо з продуктів тваринного і рослинного походження, але у різних формах. Залізо, яке міститься у продуктах тваринного походження, називають гемовим, а залізо, що міститься в овочах та фруктах – негемовим. У кишківнику гемове залізо поглинається значно ефективніше, ніж негемове.

Окрім того, слід враховувати і продукти, які погіршують всмоктування заліза через високий вміст фітатів та поліфенолів, оксалатів та кальцію. До них належить кава, чай, молоко та молочні продукти, алкоголь тощо. Тож людям з анемією на час лікування краще від них відмовитися.

Дієтологиня каже, що правильне харчування при залізодефіцитній анемії є важливою складовою лікування анемії, особливо у пацієнтів з аліментарним генезом. Утім, неможливо попередити і усунути дефіцит заліза тільки за допомогою дієти.

Добова потреба в залізі:

діти до року – 11 мг на добу,

старші діти – 7-10 мг;

підлітки та дорослі – 14-18 мг,

дорослі у віці 50+ – 8 мг,

вагітні – 27 мг.

«Якщо протягом тривалого часу нехтувати залізодефіцитною анемією у дитини, вона може вплинути на ріст та спричинити проблеми з навчанням чи поведінкою. Діти, які займаються інтенсивними фізичними вправами, як правило, втрачають більше заліза і можуть потребувати додаткового заліза з їжі», – каже дієтологиня.

Продукти тваринного походження, багаті на залізо

До них належить яловичий язик, м‘ясо кролика, курки, індички, качина грудка без шкіри, нежирна яловичина, риба, яйця, морепродукти (тунець, креветки). Вони містять гемове залізо, відсоток засвоєння якого становить 25-30%.

Багаті на залізо овочі та фрукти

Серед овочів на залізо багаті броколі, спаржа, стручкова квасоля, брюссельська капуста, шпинат, салат ромен, соєві продукти, квасоля та сочевиця червонокачанна капуста, помідори, цибуля-порей, буряк, зелень буряка (містить удвічі більше заліза, ніж сам буряк), картопля, батат, а також цільні зерна, сир тофу, гриби, горіхи (кеш’ю, мигдаль, арахіс, фундук, волоські горіхи), гарбузове та кунжутне насіння. Негемове залізо засвоюється гірше, всього 1-5% заліза.

«Щоб покращити засвоєння заліза з рослинної їжі , треба разом з продуктами, які містять негемове залізо, споживати продукти, які містять вітамін С (цитрусові, помідори, болгарський перець, броколі тощо ). Дослідження свідчать: супутнє споживання вітаміну С може допомогти засвоїти аж в 7 разів більше заліза з рослинних харчових продуктів», – каже Ванда Леванюк.

Дієтологиня наголошує: годувати цілими горіхами та насінням дітей до 4 років не можна через ризик задухи. Їм треба давати горіхи у вигляді порошку», – каже Ванда Леванюк.

Фрукти з високим вмістом заліза: інжир, фініки, родзинки, чорнослив, гранати, яблука, абрикоси, малина, шовковиця, кавун, полуниця, смородина, ожина, банани, апельсини, грейпфрути, ківі, оливки, диня, персики, хурма, суха шипшина, а також чорний шоколад та какао-порошок.

Рецепти корисних страв для людей з анемією

Овочево-фруктове смузі

Інгредієнти:

буряк – 1 великий

морква – 2 великі

апельсини – 2 середні

насіння гарбузове (або будь-яке інше ) – 1 ст. л

Спосіб приготування:

Овочі і фрукти помити, почистити, порізати на частини. Всі інгредієнти скласти у чашу блендера і зблендерити.

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Суп з сочевиці ( 4 порції)

Інгредієнти

цибуля – 1

часник – 2 зубчики

імбир – 1 шматок

картопля – 2 шт. або 1 середній батат

коричнева або зелена сочевиця – 3/4 склянки

бульйон ( курячий або овочевий) – 4 склянки

шпинат –пучок

оливкова олія – 2 ст.л

карі – ½ ч.л

кінза, сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Нагріти олію у великій каструлі на середньому вогні, додати до неї порізані цибулю, часник та імбир, посолити і готувати, постійно помішуючи, приблизно 3 хв, поки цибуля не стане м’якою. Тоді додати карі, картоплю або батат, сочевицю, вилити бульйон та довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 20-25 хв, поки сочевиця не стане м‘якою. Наприкінці додати шпинат і дати супу поваритися ще приблизно хвилину. Попробуйте на смак, можна ще трошки досолити. При подачі посипати дрібно нарізаною кінзою.

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Салат з броколі і курячої грудки

Інгредієнти:

листя салату – пучок

куряча грудка (відварена) – 1 шт.

куряча печінка (підсмажена) – 2 шт.

яйця (варені) – 2 шт.

броколі (відварена) – 200 г

квасоля (відварена) – ½ склянки

огірок – 1 шт.

помідори Чері – 6 шт.

Заправка до салату:

оливкова олія – 1 ст.л

сік лайма – 2 ст.л

дольки 1 апельсина

французька гірчиця – 1 ч.л

петрушка, сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

У глибоку миску порвати помите і обсушене листя салату, порізати кубиками курячу грудку, печінку, яйця розрізати на чотири частини. Додати броколі, розібрану на суцвіття, квасолю, порізаний огірок, помідори чері розрізати на дві частини. Зверху можна посипати насінням соняшника.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.