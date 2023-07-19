Керівник білоруського Червоного Хреста Дмітрій Шевцов розповідає білоруським пропагандистам про участь його організації у вивезенні українських дітей з окупованого Донбасу

Голова Червоного Хреста Білорусі Дмітрій Шевцов зізнався, що його організація допомагає Росії у вивезенні дітей з окупованих територій України до Білорусі. Про це він сказав на камеру журналістів державного телеканалу «Беларусь 1», хоча й зазначив, що дітей вивозять «на оздоровлення», повідомив сайт «Зеркало».

«Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме активну участь», – сказав Шевцов під час візиту на окуповану територію Донецької області, куди він прибув з гуманітарною місією.

За його словами, він приїхав туди, щоб «показати всім» і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що «не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста».

Меетою репортажу білоруських пропагандистів було спростувати звинувачення на адресу білоруського режиму в тому, що він сприяє Росії в депортації дітей, шляхом вивезення їх спершу в Білорусь нібито на оздоровлення, звідки вони вже не повертаються в Україну. Пропагандисти навіть узяли коментарі в дітей та їхніх батьків, які підтверджували, що вони їздили в Білорусь добровільно і за згодою.

Видання «Зеркало» зазначає, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

Напередодні британські ЗМІ розповіли про те, як в білоруських таборах «перевиховують» та зомбують українських дітей. Декого з них били за непослух.

Того ж дня комітет із закордонних справ Європарламенту закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на Арешт диктатора Алєксандра Лукашенка у зв’язку з його причетністю до вивезення українських дітей. Раніше МКС видав у цій справі ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна й російської дитячої омбудсменки Марії Львовї-Бєлової.