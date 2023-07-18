Європарламентарі закликали Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, зокрема, через його причетність до депортації українських дітей.

У вівторок, 18 липпня, комітет із закордонних справ Європарламенту ухвалив новий звіт про відносини ЄС із Білоруссю. Його підтримали 49 євродепутатів, троє проголосували проти, двоє – утримались, повідомила прес-служба Європарламенту.

У звіті, зокрема, наголошується, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в Україні, в тому числі через роль режиму Лукашенка в незаконній депортації українських дітей. У зв’язку з цим, автори звіту закликали інституції ЄС та країни-члени вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

«Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Алєксандра Лукашенка», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ в Білорусі перебувають приблизно 2150 українських дітей і до вересня ця кількість може зрости. У квітні Парламентська асамблея Ради Європи визнала депортацію українських дітей геноцидом.

Крім того, у цьому звіті євродепутати засудили репресії та порушення прав людини в Білорусі. Наразі у країні за ґратами перебувають майже 1 500 політичних вʼязнів, зокрема адвокати, громадські діячі, журналісти й правозахисники. Понад 300 тисяч білорусів покинули країну через репресії з боку влади.

Депутати Європарламенту також визнали політичне, економічне, військове та культурне підпорядкування Білорусі Москві, що робить країну де-факто державою-сателітом, яка також приймає тактичну ядерну зброю під російським командуванням. У зв’язку з цим, європарламентарі закликали ЄС не визнавати жодних угод, укладених режимом Лукашенка та Росією.

У звіті також йдеться, що нещодавнє прибуття бойовиків ПВК «Вагнер» до Білорусі створює нові потенційні ризики безпеці для України та Євросоюзу – європарламентарі вимагають ЄС визнати ПВК «Вагнера» терористичною організацією. У Європарламенті також закликали посилити санкції ЄС проти Білорусі та Росії.