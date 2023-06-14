Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Про це 12 червня заявив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

«У нас вже є ракети і бомби, які ми отримали від Росії ... Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі», – заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що застосовувати ядерну зброю ніхто не планує, але Путін нібито «натисне на кнопку», якщо буде загнаний у кут.

Розгортання боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, – є першим переміщенням Москвою таких боєголовок за межі Росії з часів розпаду Радянського Союзу.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно зі союзним договором».

Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан підкреслив, що ядерна війна неприпустима.