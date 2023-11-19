Викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін просив Зеленського повернути його в Україну

Маріупольський підліток Богдан Єрмохін, якому вручили повістку до армії РФ, виїхав з Росії, він перебуває в Білорусі. Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на самого Єрмохіна та його адвокатку.

Підліток прилетів до Білорусі і зараз перебуває там разом із сестрою, яка є законною опікункою Богдана, розповіла його адвокатка Катерина Бобровська

Раніше український уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона домовилась про повернення маріупольського підлітка. Лубінець підтвердив, що є домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою.

Як повідомлялося, Богдан Єрмохін – сирота з Маріуполя, хлопець кілька років тому втратив обох батьків. До початку повномасштабної війни він навчався у металургійному коледжі у Маріуполі, його законним представником був директор навчального закладу. Після того, як місто перейшло під контроль російських військ, Єрмохіна вивезли на територію РФ і передали до прийомної родини у Підмосков'ї.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до gрезидента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну.