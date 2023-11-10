Коли саме хлопець повернеться до України, наразі невідомо

Українські дипломати офіційно домовилися з Росією про повернення 17-річного Богдана Єрмохіна з Маріуполя, якого незаконно вивезли до країни-окупанта. Напередодні Богдану Єрмохіну росіяни вручили повістку, після чого він звернувся за допомогою до Володимира Зеленського.

Інформацію про майбутнє повернення підлітка до України підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець у п’ятницю, 10 листопада. Він оприлюднив світлину із заявою Богдана Єрмохіна, у якій йдеться про те, що він повернеться до України.

Богдан Єрмохін відмовився від квартири, заявивши, що повертається до України

«Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою. Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення», – повідомив Дмитро Лубінець.

Коли саме 17-річний Богдан Єрмохін повернеться додому, омбудсмен не уточнив. Водночас він зазначив, що розповість деталі визволення хлопця після того, як він повернеться до України.

Нагадаємо, Богдана Єрмохіна на початку повномасштабного вторгнення Росії незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до Москви. В липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, юнака передали під опіку в російську сім’ю та видали російський паспорт.

Хлопець кілька разів намагався повернутися до України – зокрема, у квітні 2023 року його затримали на кордоні з Білоруссю, коли він намагався покинути Росію. В юнака були необхідні документи, проте росіяни до цього часу не дозволяли його виїзд.

9 листопада адвокатка Богдана Єрмохіна Катерина Бобровська повідомила, що його викликають в підмосковний військкомат у грудні 2023 році, коли йому виповниться 18 років. Хлопець звернувся за допомогою до президента Володимира Зеленського.