Діти, яких вдалося повернути в Україну, вже перебувають разом зі своїми рідними

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, яких викрали росіяни, повідомили уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, додому повернулися 17-річна дівчина та троє хлопчиків віком 3, 6 та 9 років. Голова Офісу президента додав, що діти вже перебувають зі своїми рідними.

«У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини Росії. Лише уявіть, матір та син не бачились з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Родина проживала на території Херсонської області, а з початком війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем. Росія окупувала частину Херсонщини. Мати не могла евакуювати сина, потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і нам вдалося його знайти та повернути з родичами», – розповів Єрмак.

Інший хлопчик, якого вдалося повернути, до початку війни перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в «Охматдиті», адже він мав вроджені проблеми зі здоров’ям. Як розповів Єрмак, через вторгнення Росії батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. І зараз, після тривалої розлуки, родина разом.

«Ще один хлопчик опинився у Брянській області, у дитячому будинку. Його бабуся не здавалася, разом з нами шукала дитину, яка зараз вже з нею», – повідомив голова Офісу президента.

Своєю чергою уповноважений з прав людини опублікував фото й відео з поверненими дітьми.

За словами Лубінця, дітей повернули в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Також до цього процесу були долучені громадські організації та міжнародні партнери.

Раніше Росія заявила, що викрала з України 700 тисяч дітей. В той же час Україна заявляла про те, що має підтвердження викрадення росіянами понад 19,5 тис. дітей.

Раніше також стало відомо про повернення в Україну чотирьох дітей завдяки зусиллям Катару.