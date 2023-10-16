Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії, відповідно до механізму, який Катар створив з метою повернення значної кількості викрадених дітей в Україну, повідомила в понеділок, 16 жовтня, агенція Reuters із посиланням на представника катарської влади.

Як йдеться в публікації, у п’ятницю Катар уже посприяв поверненню української 7-річної дитини, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. Тепер до України повертатимуть 2-річного і 9-річного хлопчиків та дівчинку 17 років. За словами катарського чиновника, повернення цих перших чотирьох дітей перевіряє систему, яку арабська держава Перської затоки створила після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом.

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвах Аль Хатер підтвердив посередництво в заяві та назвав репатріацію цього тижня «лише першим кроком».

Водночас уповноважена Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.

За словами чиновника, катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.

Нагадаємо, що в умовах повномасштабного вторгнення Росія масово викрадає українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах. Пізніше деяких викрадених дітей усиновлюють російські сім’ї. Російська влада визнала, що викрала з України понад 700 тисяч дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.