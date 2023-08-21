Єлєна Мільская бере участь у викраденні українських дітей

До викрадення дітей з окупованих територій України причетна дружина російського міністра з надзвичайних ситуацій Алєксандра Курєнкова Єлєна Мільская. Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Проект», яке передрукував правозахисний портал «Зміна».

Мільская бере участь у викраденнях за допомогою організації «Національний моніторинговий центр допомоги зниклим та постраждалим дітям», якою вона керує. Офіційно центр та російське МНС підписало документ про співпрацю – на ньому стоїть підпис чоловіка Мільской та її самої.

Як йдеться в розслідуванні, волонтери центру торік зустрічали потяги з викраденими дітьми із Херсона в окупованому Джанкої, а невдовзі – у російському місті Анапа. Ця інформація не була закритою, втім до цього не було відомо, хто така Мільская, бо її зв’язок із керівником російського МНС був таємницею.

Крім того, центр Мільской може бути причетний до вивезення дітей із табору біженців «Ромашка» у Ростовській області Росії. На одному і фотозвітів, що виклала жінка, журналісти впізнали дітей із донецького дошкільного дитячого будинку №1.

«Серед дітей є дівчинка на ім’я Діана. Нині вона разом із двома сестрами та братом вивезена за півтори тисячі кілометрів, до башкирського містечка Учали», – йдеться в матеріалі.

Анкети чотирьох вищезгаданих дітей журналісти змогли також знайти у спеціальній базі даних для всиновлення. ZMINA вже розповідала, як влада РФ намагається якнайшвидше віддавати дітей у російські сім’ї. За допомогу у викрадені громадяни Росії отримують гроші у вигляді «соцпідтримки».

Крім того, Мільская з чоловіком, який до посади міністра був охоронцем Путіна, причетні до мілітаризації дітей. «Навчання» розраховане в першу чергу на школярів 14-18 років, а також росіян, що добровільно мобілізуються на війну проти України. Таким чином Мільская з чоловіком отримали доступ до мільярдів бюджетних рублів.

Нагадаємо, що підозрювана Міжнародним кримінальним судом у депортаціях дітей з України російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла, що росіяни вивезли до своєї країни 4,8 млн українців, з них 700 тисяч – діти.