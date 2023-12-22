12-річний син військової перебував в окупації 18 місяців

До України повернули 12-річного сина військовослужбовиці ЗСУ. Дитина перебувала 18 місяців в окупації та 4 – у Росії. Про це у п'ятницю, 22 грудня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Як розповів Дмитро Лубінець, хлопчик перед повномасштабним вторгненням приїхав до батька у Луганську область на три дні. Але через збройну агресію Росії не зміг повернутися до дому та перебував у окупації 18 місяців. Потім дитину вивезли до РФ, там хлопчику довелось ходити у російську школу.

«Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина», – розповів Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець також закликав всіх, хто має інформацію про примусово переміщених або депортованих дітей до Росії, звертатись до офісу омбудсмена.

Нагадаємо, 19 листопада 2023 року до України з Росії повернули маріупольця Богдана Єрмохіна, якого росіяни депортували з окупованого міста до Московської області. У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну.