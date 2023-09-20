Перехожі затримали неадекватного чоловіка, який напав на 74-річну жінку, вдаривши її ножем у спину

У центрі Львова перехожі затримали неадекватного чоловіка, який напав на 74-річну жінку, вдаривши її ножем у спину. На місце прибули правоохоронці, яким перехожі передали затриманого. Поліція встановила, що цей чоловік також напав з ножем на 25-річну перехожу. Обох жінок госпіталізовано.

Як вказано у повідомленні поліції, 19 вересня близько 11:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Руській у Львові небайдужі громадяни затримали неадекватного чоловіка з ножем, який напав на літню жінку.

Як встановили правоохоронці, зловмисник безпричинно вдарив ножем у спину 74-річну місцеву мешканку, яка проходила повз нього, після чого намагався втекти. Жінку госпіталізовано. Поліцейські встановили особу нападника, 35-річного мешканця Львівського району.

Крім того, правоохоронці встановили причетність зловмисника до подібного злочину, який стався в ніч на 19 вересня на вулиці Гавришкевича у Львові. Нападник підбіг до 25-річної львів’янки, витягнув з-під куртки кухонний ніж та завдав жінці кілька ударів у груди та живіт, після чого втік. Жінку було госпіталізовано.

Поліцейські затримали зловмисника. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 – п.7 ч.2 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство, скоєний з хуліганських мотивів) ККУ та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі.