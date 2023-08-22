Патрульні затримали 37-річного хулігана, а у Telegram-каналі «Варти1» оприлюднили його фото

Ввечері у понеділок, 21 серпня, у центрі Львова агресивний чоловік зупиняв автомобілі та трощив їх, наносячи удари кулаками. Патрульна поліція повідомила про затримання хулігана та заявила, що він був у стані сильного сп’яніння.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, близько 21:00 до них надійшло повідомлення від 23-річного чоловіка, що на вул. Тадеуша Костюшки невідомий чоловік пошкодив його кросовер Honda CR-V. За словами заявника, хуліган поводився неадекватно та пішов на вул. Дорошенка.

Патрульні приїхали на місце та побачили чоловіка, який зупиняв автомобілі на дорозі та бив їх кулаками. За даними поліції, 37-річний чоловік був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали і у відділку поліції на нього винесли постанову за ч. 3 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом у стані сп'яніння) КУпАП. Також йому загрожує відповідальність за ст. 296 (хуліганство) КК України.

37-річний чоловік поводився неадекватно і у Львівському районному управлінні поліції N°1. Звідти його госпіталізували у лікарню.