37-річний хуліган у нетверезому стані трощив автомобілі на вул. Дорошенка

Галицький районний суд Львова виніс вирок нетверезому мешканцю Миколаївської області Олексію Г., який зупиняв та трощив автомобілі на вул. Дорошенка у центрі міста. За хуліганство суд оштрафував порушника на 17 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 21 серпня ввечері Олексій Г. перебував у кафе Chin Chin, що на розі вул. Дорошенка та Костюшки. Зі слів адміністрації та відвідувачів, будучи сильно п’яним, він почав лаятися та намагався спричинити бійку. Адміністрація кафе викликала на місце поліцію та охоронну компанію.

Коли правоохоронці вивели Олексія Г. із кафе на вулицю, він почав зупиняти автомобілі, лаятися до водіїв, а також кілька разів вдарив по капоту автомобіля Honda CR-V, що проїжджав повз. Ремонт автомобіля обійшовся власнику у 18,4 тис. грн.

Слідчі повідомили хулігану про підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ. У суд він не прийшов, однак надіслав заяву з визнанням провини й попросив розглядати справу без його участі.

4 вересня суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик визнала Олексія Г. винним у хуліганстві та призначила 17 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.