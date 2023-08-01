У центрі Львова хлопці напали на львівського журналіста, який зробив їм зауваження за російську музику в автомобілі

Галицький районний суд покарав за дрібне хуліганство Лук'яна Зайцева, який разом із друзями в машині гучно слухав пісні російського виконавця в центрі Львова. Суд визнав хлопця винним за ст. 173 та призначив 51 грн штрафу.

Як інформував ZAXID.NET, 7 травня в центрі Львова журналіст Роман Гурський вирішив зробити зауваження водію та пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали пісню російського виконавця Грігорія Лєпса. Артист публічно підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України. Перехожий знімав інцидент на відео, і після зауваження пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та вдарити в обличчя. Пізніше автомобіль припаркували на пл. Міцкевича, а самі хлопці з місця конфлікту втекли.

Наступного дня, після розголосу, патрульні зупинили Range Rover на вул. Кульпарківській. За кермом автомобіля був 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний одесит Лукʼян Зайцев. Невдовзі він записав публічне відео із вибаченням.

На судове засідання Лукʼян Зайцев не зʼявився. Враховуючи обставини справи, 27 липня суддя Галицького райсуду Ірина Волоско визнала Лук'яна Зайцева винним у дрібному хуліганстві та призначила 51 грн штрафу. Крім цього, він має сплатити 537 грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.