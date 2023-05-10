Христина Горун вибачилася за образи армії

Мешканка Львова, 30-річна Христина Горун, захищала хлопців, які 7 травня слухали російську музику в центрі Львова, та назвала дном українську армію. Крім цього, вона заявила, що українська музика є несмаком, який вона змушена терпіти. Після того, як ситуація набула розголосу в соцмережах, дівчина записала відео з вибаченнями й сказала, що їй двічі зламали сторінку в Instagram. ZAXID.NET поспілкувався з мамою Христини Горун Галиною, яка викладає у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

«Виходжу до вас, щоб розяснити ситуацію, бо багато чого перекрутили. Коли мені пояснили, а люди почали ділитися інформацією, чому так сталося, то думка в мене, звичайно, змінилася. Я навіть спілкувалася зі своїм другом-військовим, який мені пояснив всі нюанси. Я дійсно змінила свою думку. Довести зараз щось буде нереально, але я вибачаюсь. Це абсолютно щирі вибачення, коли я дійсно неправа. Неважливо, чи це було на емоціях», – сказала дівчина.

Зазначимо, що ситуація набула розголосу після допису колишнього депутата Львівської міської ради, а зараз військового ЗСУ, Ігоря Шолтиса. Дівчина у соцмережах має нікнейм «chornamamba». Вона в Instagram заявила, що має право слухати російську музику й ніхто не може робити їй зауважень. Після реакції соцмереж дівчина видалила всі дописи.

«Я вам скажу так. Спробуйте до мене в машині підійти, коли я слухаю Kizaru і зробити своє на*уй непотрібне зауваження. Я не те, що кашкет знесу з башки. Ви пожалієте, що на світ народились. Це гарантовано. Слухайте свій несмак типу Джері Хейл, чи як цю безталанну блювоту звати. Чи Калуша і решту жахливих виконавців. Не за*обуйте людей. Я ж терплю цей пи*дець в таксі, в закладах. І от ви, рагулята, потерпите. Також не рекомендую мені щось на це відповідати, бо не стягнете», – писала Христина Горун.

Крім цього, дівчина писала, що українська армія нічого не може. Вона назвала військових «дном» та «примітивними». У відео з вибаченням Христина Горун зазначила, що це цитати з її особистого діалогу в Instagram, але вона не пам'ятає, що писала це.

«Скажу відверто, я не пам'ятаю, щоб писала це. Вчора мені зламали сторінку два рази. Я повертала сторінку. Не знаю, чи це було написане мною, чи не мною. Єдине, що я пригадувала, чи дійсно могла таке писати, бо я підтримую армію. У перші дні війни на фоні стресу я бігала по вулиці й шукала медикаменти і зняла на відео, як їхав БТР. Я не знала, що не можна показувати пересування воєнної техніки. Подруга у грубій формі попросила видалити це. Я їй могла так відповісти, але не пам'ятаю, чи так писала. У перші дні війни я була дуже обурена, що війна взагалі можлива і чому армія не стримала наступ. У мене було дике відчуття несправедливості. Можливо, я це написала. Я ціную ЗСУ», – сказала дівчина.

Вона додала, що насправді не захищала хлопців, які слухали Лєпса у центрі Львова. За словами Христини Горун, люди не зрозуміли її коментар.

«Можливо, треба було не на пості писати коментар, бо всі сприйняли, що я захищаю тих хлопців і Лєпса. Жодного слова ні про Лєпса, ні про хлопців не було», – пояснила Христина Горун.

Мама скандальної львів'янки Христини Горун – Галина Горун працює викладачкою іноземної мови Львівського державного університету внутрішніх справ. Вона засуджує поведінку доньки. Розповідає, що її 30-річна донька проживає окремо і з мамою та своєю молодшою сестрою не спілкуються, в них погані стосунки.

«Нема слів. На це можна реагувати тільки негативно і ніяк інакше. Вона стала неконтрольована після трагічної смерті батька, впливу на неї ніхто не має. Вона робить, що хоче. Я працюю в університеті, спілкуюся з дітьми, викладаю, і не хотіла би, щоб моя донька так поводилася. В нас неодноразово були конфлікти», – розповіла Галина Горун ZAXID.NET.

Христина Горун закінчила Львівський торгово-економічний університет і зараз працює в салоні краси.

Нагадаємо, що львівський журналіст Роман Гурський 7 травня зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали музику Грігорія Лєпса у центрі Львова. Компанія відреагувала агресивно й один з мододиків навіть намагався вирвати телефон, на який Роман Гурський фільмував діалог. Згодом, 8 травня, поліція затримала Range Rover.

Зазначимо, що всім пасажирам автомобіля вручили повістки. Крім цього, з'явилося відео з вибаченнями від одного з учасників інциденту.