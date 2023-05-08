У центрі Львова хлопці напали на львівського журналіста, який зробив їм зауваження за російську музику в автомобілі

У центрі Львова троє хлопців у автомобілі Range Rover гучно слухали російську музику. За зауваження перехожого, який знімав інцидент на відео, один із пасажирів авто намагався вибити з його рук телефон та вдарити. Ввечері 8 травня автомобіль зупинила патрульна поліція, а місцеві львівські пабліки опублікували відео із вибаченням учасника конфлікту.

Про інцидент, що трапився в неділю, 7 травня, в центрі Львова, повідомив львівський журналіст Роман Гурський. За його словами, близько 18:30 на парковку біля пам’ятника Адаму Міцкевичу заїхав чорний автомобіль Range Rover із номерами на дніпропетровській реєстрації. Із машини гучно лунала пісня російського виконавця Грігорія Лєпса, який публічно підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України. Роман Гурський підійшов до автомобіля, ввімкнувши камеру на телефоні, та запитав: «Хлопці, вам нормальну слухати москальску музику зараз?». У відповідь хлопець, який сидів на передньому пасажирському сидінні, намагався вихопити телефон та почав агресивно висловлюватись. Із відео видно, що в автомобілі перебувало троє молодих чоловіків.

​«Спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене "черкнув". Це все виключно російською мовою, під матюки і погрози, звісно. Тобто, відразу агресія, ніякого діалогу», – зазначив Роман Гурський.

Згодом, із його слів, він викликав на місце патрульних, які перебували поруч, однак за цей час хлопці припаркували автомобіль та втекли. Через цей інцидент Роман Гурський написав заяву в поліцію про дрібне хуліганство.

Ведучий проекту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк у Telegram повідомив, що автомобіль зареєстрований на мешканця Запорізької області 26-річного Артема Коваля. Згідно з даними реєстру судових рішень, Жовтневий районний суд Дніпра розглядає справу щодо Артема Коваля за ст. 122-2 КУпАП (невиконання водієм вимоги про зупинку).

Пізніше львівські Telegram-канали опублікували фото, з яких видно, що автомобіль хуліганів зупинила поліція. Також користувачі опублікували відео, на яких учасник інциденту просить вибачення за свій вчинок та зазначає, що їде у поліцію давати свідчення.

​«Я дуже вибачаюсь за свою поведінку. Вона не імпонує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаюсь за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не звільняє мене від відповідальності, тому зараз ми їдемо у відділок поліції, будемо писати пояснювальну», – сказав хлопець.

ZAXID.NET звернувся до патрульної поліції, однак на момент публікації відповіді не отримав.