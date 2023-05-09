Поліція затримала хлопців після розголосу інциденту в соцмережах

Водієві та пасажирам автомобіля Range Rover, які 7 травня гучно слухали російську музику в центрі Львова та напали на перехожого, що знімав інцидент на відео, вручили повістки. Про це 9 травня повідомила прес-служба патрульної поліції.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 7 травня в центрі Львова журналіст Роман Гурський вирішив зробити зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали пісню російського виконавця Грігорія Лєпса. Артист публічно підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України. Перехожий знімав інцидент на відео, і після зауваження пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та вдарити в обличчя. Пізніше автомобіль припаркували на пл. Міцкевича, а самі хлопці з місця конфлікту втекли.

Після розголосу в соцмережах у понеділок, 8 травня, патрульні зупинили Range Rover на вул. Кульпарківській. За кермом автомобіля був 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний одесит. Ввечері у соцмережах користувачі опублікували відео, на яких учасник інциденту просить вибачення за свій вчинок та зазначає, що їде у поліцію давати свідчення.

9 травня у прес-службі патрульної поліції повідомили, що водія та пасажирів авто супроводили у районне відділення поліції. На пасажира склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та перевірили на причетність до ворога. Після цього працівники ТЦК видали водієві та всім пасажирам авто повістки до військкомату.