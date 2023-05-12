30-річна Христина Горун у особистому листуванні в Instagram ображала українських військових

Співробітники служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею про розпалювання національної ворожнечі щодо львівської блогерки Христини Горун, яка захищала прихильників російської музики у центрі Львова та називала українську армію «дном». Після розголосу скандалу дівчина записала кілька відео з вибаченнями, зазначивши, що «її не так зрозуміли».

Як повідомила ZAXID.NET речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, слідчі відкрили кримінальне провадження ст. 161 ККУ (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності). За вчинене їй загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років.

«За результатами проведених заходів, слідчими Управління відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення правопорушення передбаченого Кримінальним кодексом України. На даний час проводяться першочергові слідчі дії», – повідомили в СБУ.

Скандал довкола 30-річної Христини Горун виник після того, як вона на сторінці в Instagram під нікнеймом chornamamba відреагувала на інцидент із російською музикою в центрі Львова. У своїх сторіс вона стала на захист хлопців, які гучно слухали пісню прихильника повномасштабного вторгнення, російського співака Грігорія Лєпса, заявила, що має право слухати російську музику й ніхто не може робити їй зауважень. Після реакції соцмереж дівчина видалила всі дописи. Також у соцмережах опублікували скріншоти її листування, в якому дівчина називає українських військових «дном».

Після розголосу дівчина записала кілька відео з вибаченнями перед ЗСУ. За її словами, сторінку в Instagram кілька разів зламували та зазначила, що не пам’ятає, чи писала в особистому листуванні образи воїнів. Вона додала, що насправді не захищала хлопців, які слухали Лєпса у центрі Львова. За словами Христини Горун, люди не зрозуміли її коментар.

На скандальний інцидент відреагувала мама Христини Горун Галина Горун, яка працює викладачкою іноземної мови в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Вона засудила поведінку доньки та зазначила, що вона живе окремо і з мамою та своєю молодшою сестрою не спілкуються, в них погані стосунки.