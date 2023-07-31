У львівському парку чоловік зробив зауваження щодо вигулу собаки солдату, який відреагував агресивно та націлив на цього пістолет, погрожуючи вбивством. Попередньо, йдеться про пневматичний пістолет, але це ще встановлюють правоохоронці. Солдату уже обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Як вказано в ухвалі суду, випадок трапився 23 липня близько 20:00 у Замарстинівському парку. Військовий почав агресивно реагувати на зауваження відвідувача парку щодо вигулу собаки, нецензурно висловлювався та вдарив чоловіка у обличчя. Потерпілий був в парку зі своєю мамою, нападник пішов слідом за ними, дістав з рюкзака пістолет, скерував його у бік львів’янина та сказав: «Я тебе пристрелю». Після погроз матір потерпілого зателефонувала у поліцію.

За попередніми даними, пістолет є пневматичним, однак це ще встановлюватимуть фахівці. У матеріалах справи не вказаний вік учасників конфлікту, однак зазначено, що обвинувачений є солдатом та служить на посаді гранатометника.

Чоловіка затримали та порушили кримінальну справу за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство). Суд обрав обвинуваченому міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту протягом двох місяців. Досудове розслідування триває.