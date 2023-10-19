Шевченківський районний суд Львова виніс вирок солдату Ігорю К., який погрожував вбивством львів’янину через зауваження щодо вигулу собаки у Замарстинівському парку. Ігор К. направив на чоловіка пневматичний пістолет та заявляв, що пристрелить його. Суд визнав військового винним у хуліганстві та призначив покарання – тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців два роки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився 23 липня у Замарстинівському парку. Військовий Ігор К. почав агресивно реагувати на зауваження відвідувача парку щодо вигулу собаки, нецензурно висловлювався та вдарив чоловіка у обличчя. Потерпілий був в парку зі своєю мамою, нападник пішов слідом за ними, дістав з рюкзака пістолет, скерував його у бік львів’янина та сказав: «Я тебе пристрелю». Після погроз матір потерпілого зателефонувала у поліцію.

Щодо військового Ігоря К. зі Львова порушили кримінальну справу за фактом вчинення ним хуліганства. Слідчі встановили, що пістолет був пневматичним. Під час досудового розслідування солдат визнав свою провину. Потерпілий на судове засідання не з’явився, але не заперечував проти застосування до Ігоря К. покарання, «нижчого від нижчої межі».

Додамо, що у вересні 2023 року Ігоря К. судили у Одеській області через відмову виконати наказ командира щодо наступу на одному з напрямків. Тоді йому призначили покарання – тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців протягом року.

Справу щодо хуліганства військового розглянув суддя Юрій Донченко, який дослідив усі матеріали справи та призначив Ігорю К. покарання – тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців два роки, врахувавши вирок суду з Одещини. На вирок ще може бути подана апеляція.