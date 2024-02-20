Залізничний районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю Миколі Яремченку, який вчинив замах на вбивство свого знайомого, та погрожував зброєю ще одній людині. Суд визнав львів’янина винним у кількох кримінальних правопорушеннях та призначив вісім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у лютому 2024 року, випадок трапився у вересні 2018 року. За даними слідства, Микола Яремченко їхав на автомобілі Ford, зупинився біля житлового будинку у Львові, вийшов з авто та кілька разів вистрелив у свого знайомого, який був на вулиці. Після цього сів у авто та поїхав геть. Чоловіка вдалось врятувати, він отримав наскрізні поранення м’яких тканин шиї, м’яких тканин лівого стегна, також сліпе поранення м’яких тканин в ділянці грудної клітки, живота і тазу. Дії Миколи Яремченка кваліфікували, як завершений замах на вбивство.

Після цього випадку, за даними слідства, Яремченко на автомобілі Ford приїхав до іншого свого знайомого у село поблизу Городка, вони вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт і львів’янин змусив чоловіка стати перед ним на коліна та приставляв дуло пістолета до його голови. Микола Яремченко двічі вистрелив у сторону. Чоловік втік від Яремченка і той вирішив вкрасти його авто ВАЗ 2108, автомобіль він покинув приблизно за селом. За цим фактом правоохоронці відкрили дві кримінальні справи: незаконне заволодіння авто та хуліганство з застосуванням зброї.

Микола Яремченко у суді визнав свою провину лише у вчиненні хуліганства, додав, що більше року був на заробітках у Росії і не знав, що його оголошували в розшук. Чоловік, у якого вистрелив обвинувачений, заявив, що це був не Микола Яремченко, але описати нападника не зміг. Він відмовився писати заяву на Яремченка та давати пояснення, потерпілим у справі себе не вважає. Інший потерпілий підтвердив, що Яремченко погрожував йому зброєю, але не може стверджувати, що авто викрав сам він.

Справу розглянула суддя Галина Пилип’юк, яка дослідила усі матеріали. Суддя не взяла до уваги покази обвинуваченого, що він не вчиняв замах на вбивство та не викрадав авто, розцінюючи їх, як лінію захисту, яка не знайшла свого підтвердження. Щодо заяв потерпілого та свідка про те, що замах на вбивство вчинила інша людина, суд вважає, що ці покази зроблені, щоб Яремченко уник кримінальної відповідальності. Суддя зазначає, що хоч потерпілий і відмовився написати заяву, але один з свідків підтверджує, що він спершу вказував на Яремченка, як на підозрюваного у замаху. Також свідок під час слідчих дій говорив, що злочин вчиняв Яремченко, але у суді надав інші покази.

Суддя визнала Миколу Яремченка винним у закінченому замаху на вбивство, викраденні авто та хуліганстві з застосуванням зброї, призначивши йому вісім років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.