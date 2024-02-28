На Хмельниччині дружина вбила молотком чоловіка

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 38-річній місцевій жительці за вбивство чоловіка. Жінці призначили покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Про це 28 лютого повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Подія сталася у червні 2023 року в селі Івашківці Новоушицької ОТГ.

«Чоловік прийшов додому напідпитку і між парою виникла сварка. Жінка взяла з підсобного приміщення молота та нанесла щонайменше сім ударів по голові потерпілому, який лежав на ліжку. Від отриманих травм він помер на місці», – йдеться у повідомленні.

До вироку суду обвинувачена перебувала під вартою. У вівторок, 28 лютого, Кам’янець-Подільський міськрайонний суд призначив їй покарання – позбавлення волі на десять років. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.