Нововолинський міський суд виніс вирок підлітку, який у стані алкогольного сп’яніння вдарив ножем свого 18-річного знайомого, внаслідок чого той помер. За скоєне обвинуваченому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, його представник має заплатити 500 тисяч гривень моральної шкоди матері померлого.



Як вказано у вироку суду від 20 лютого, ввечері 1 грудня 2023 року нетверезий 17-річний житель Нововолинська наніс удар ножем у живіт 18-річного товариша через конфлікт «на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин». Потерпілого госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні, однак через годину він помер у реанімації.



Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть наступила від гострої крововтрати внаслідок колото-різаного поранення живота.



Обвинувачений визнав себе винним частково. У суді заявив, що завдав знайомому тяжких тілесних ушкоджень під час самозахисту. За його словами, того дня він із друзями святкував день ангела, тому і вживав алкоголь. Коли вони поверталися з села Тишковичі у Нововолинськ, у салоні автомобіля в нього з потерпілим виник словесний конфлікт, що супроводжувався криками та шарпаниною. 18-річний запропонував йому вийти й з’ясувати стосунки на вулиці, після чони почали битися. Після того, стверджує підліток, як він отримав удари по обличчю та в плече, він дістав розкладного ножа і наніс ним один удар у живіт знайомого, бо «хотів налякати». Коли побачив, що потерпілий падає на спину, стверджує обвинувачений, то викинув ножа і намагався викликати швидку допомогу.



Відомо, що обвинувачений – студент другого курсу ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти», раніше судимий не був.



Суддя Орися Ференс-Піжук визнала 17-річного студента винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 ККУ), і призначила йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, із представника обвинуваченого мають стягнути на користь матері померлого 500 тис. гривень моральної шкоди, а також 943 гривні – за судові витрати.