Вантажівка збила жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

У селі Тростянець на Волині 48-річний водій фури на смерть збив 67-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм вона померла у лікарні. У разі доведення вини водієві загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 11:00 у селі Тростянець Луцького району. 48-річний водій вантажівки наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що загиблій жінці було 67 років. На місце виїхали слідчі. Правоохоронці встановили, що водій вантажівки не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).