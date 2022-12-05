Автомобіль Peugeot в'їхав у бетонну плиту на блокпості

Неподалік Рівного п'яна водійка Peugeot в'їхала у бетонну плиту на блокпості, після чого на пошкодженому авто поїхала далі понад 40 км у Дубно. Там вже її зупинили патрульні поліцейські, виявивши у жінки явні ознаки сп'яніння. На жінку склали три адмінпротоколи, зокрема за керування авто у нетверезому стані, що передбачає 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє «Rivne Media», аварія сталась близько 02:30 у понеділок, 5 грудня, на блокпості неподалік рівненського аеропорту. Водійка автомобіля Peugeot наїхала на бетонну плиту, внаслідок чого передня частина машини зазнала значних ушкоджень. Також у авто було пробите колесо.

Незважаючи на це, водійка авто втекла з місця. Легковик патрульні зупинили аж у Дубні. У водійки правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Їй запропонували пройти алкотест, але жінка відмовилась.

На порушницю склали одразу три адмінпротоколи: за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 122-4 КУпАП (втеча з місця ДТП), ст. 124 КУпАП (скоєння аварії). За статтею про п'яне водіння жінці загрожує 17 тис. грн штрафу. Окрім цього, на неї склали постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП, оскільки жінка не мала при собі водійського посвідчення.