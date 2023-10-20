Чоловік викрадав велосипеди у Рівному та Здолбунові

У Рівному поліція викрила 41-річного серійного крадія велосипедів. Під час обшуку в нього вдома правоохоронці виявили 15 велосипедів, які він крав з під’їздів у Рівному та Здолбунові. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у вересні до правоохоронців звернулися двоє здолбунівчан і повідомили, що із під’їздів будинків невідома особа викрала їхні дороговартісні велосипеди.

«У результаті проведеного комплексу розшукових і слідчих дій, зокрема й опрацьованих відео із камер спостереження, оперативники та слідчі відділення №6 міста Здолбунів вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 41-річний житель обласного центру, який вирішив підзаробити за рахунок викраденого чужого майна», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, викрадав чоловік велосипеди не тільки у Здолбунові, а й у Рівному та Рівненському районі, та ховав їх на горищі свого будинку. Чому він не одразу їх продавав, а зберігав всі разом удома, з’ясовують правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та призначили товарозначну експертизу. За її підсумками чоловікові вручать підозру. Санкція вказаної статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Також правоохоронці перевіряють, чи причетний рівнянин до вчинення інших крадіжок.